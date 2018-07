Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l'Atletico Madrid in un match dell'International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol NKunku al 32' e Diaby al 71', ai quali hanno risposto, per i 'colchoneros' Mollejo al 75' e un autogol di Bernede all'86'. A decidere l'incontro al secondo minuto di recupero Postolachi.



