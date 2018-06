L’appello di Putin, le accuse a Sampaoli: la Russia è pronta

di Alessandro Angeloni

La Russia apre al mondo, meno 4 giorni e la palla comincerà a girare. Questi sono i giorni dei tormentoni tecnici (chi vincerà, Neymar, Ronaldo o Messi?) di quelli legati alla sicurezza, vedi hooligans, o quelli legati al business, biglietti e bagarinaggio. Ma siamo in piena zona scandali. L’ultimo riguarda l’Argentina (Perez ha preso il posto di Lanzini, che si è rotto i legamenti), anzi il suo ct Jorge Sampaoli, accusato - da Radio Mitre, emittente di Baires - di aver approfittato sessualmente di una cuoca all’interno della struttura della federazione. Il giornalista che ha svelato la notizia, Gabriel Anello, ha parlato anche di «pressioni da parte dell’Afa perché tutto venisse tenuto nascosto». A quanto pare, Sampaoli rischia di essere esonerato. A quattro giorni dal primo ciak. Ma The show mast go on. Se Messi trema, l’Inghilterra si chiude nel ritiro di San Pietroburgo: la nazionale ha fatto costruire un muro alto una decina di metri per proteggersi da occhi indiscreti e pericoli esterni. Le tensioni tra Mosca e Londra sono note. Come detto, da registrare problemi legati ai biglietti: circa il 7% dei tagliandi - raccontano - è stato messo in vendita sul mercato nero, circa 140 mila in tutto, per un valore totale di 22 milioni di dollari. Ma i prezzi sono in impennata. Chi vuole un tagliando per la finale può provarci, se è disposto a investire qualche decina di migliaia di dollari.



LA QUESTIONE SICUREZZA

La preoccupazione maggiore è legata alla presenza degli hooligans (russi e inglesi), che già hanno scomposto le prima giornate dell’ultimo Europeo in Francia. Linea dura, dice Gianni Infantino, presidente della Fifa, lui al suo primo Mondiale. «Gli arbitri hanno anche per la prima volta l’opportunità di interrompere una partita in caso di alterchi. Speriamo non sia necessario. Tutto è stato preparato con cura, c’è stata una collaborazione stretta e discreta con le autorità di tutti i paesi». A proposito di arbitri, sarà il Mondiale della Var. Esperimentone. «Non sarà la tv ad arbitrare le partite in questa Coppa del Mondo, la tecnologia servirà a supportare gli arbitri nel prendere decisioni corrette», assicura Massimo Busacca, capo del dipartimento arbitri della Fifa. E infine non poteva mancare l’accoglienza ufficiale - con un video messaggio - del presidente russo, Vladimir Putin. «A tutti i tifosi di calcio e alle più grandi squadre di calcio del pianeta: benvenuti!. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che tutti i nostri ospiti, dagli atleti, gli staff fino naturalmente ai tifosi, si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo. Benvenuti alla Coppa del Mondo. L’augurio, ovvio, è che tutto vada bene, senza intoppi. «È con immensa gioia e grande onore che riceviamo i rappresentanti della grande famiglia del calcio. Vogliamo che questo evento sia una celebrazione, piena di passione ed emozioni. Spero che tutti voi abbiate un’esperienza indimenticabile, non solo guardando le partite delle vostre squadre preferite e ammirando le abilità dei giocatori ma anche nel conoscere la Russia, la sua identità e cultura, la sua storia unica e la sua diversità geografica, la sua gente ospitale, sincera e amichevole». Si comincia giovedì, a Mosca: ore 17, Russia contro Arabia Saudita. Una sola partita, quella inaugurale. Il Mondiale terminerà il 15 luglio, con in mezzo 7 giorni di pausa, sparpagliati tra la fine della fase a gironi e le gare a eliminazione diretta. Si comincia a Mosca, si finisce a Mosca. Sempre con Putin.



