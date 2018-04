Liverpool, Klopp in conferenza stampa con una spilla con i colori dell'Irlanda in onore di Cox

di Redazione Sport

Una spilla coi colori del tricolore iralndese per esprimere la sua vicinanza a Sean Cox il tifoso dei 'reds' vittima di una brutale aggressione prima della gara di andata delle semifinale Champions contro la Roma. È quanto ha fatto oggi il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, che nella conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro lo Stoke City ha voluto così esprimere la sua solidarietà al tifoso 53enne in coma da martedì scorso. «La gara ha mostrato la bellezza del calcio ma anche il volto più brutto di questo sport. Non sarebbe mai dovuto accadere e non dovrà accadere più in futuro», ha concluso l'allenatore tedesco.

