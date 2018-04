Manchester, Pogba: «Gioco poco ma con Mourinho va tutto bene»

Costato cento milioni nemmeno due anni fa, Paul Pogba non ha finora ripagato l'investimento fatto dal Manchester United e in questa stagione Josè Mourinho lo sta utilizzando col contagocce, ma l'ex bianconero non fa drammi e, in un'intervista a Telefoot, allontana l'idea di una sua partenza. «Con Mourinho non ho alcun problema con Mourinho, rispetto le sue decisioni - ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare, cosa che ultimamente non gli capitava spesso -. Stare tanto in panchina non mi era mai capitato, ma mi può rafforzare. Lasciare lo United? La situazione può cambiare, è ancora troppo presto per parlarne». Il centrocampista ha anche parlato delle prospettive mondiali della Francia: «Abbiamo il potenziale per vincere la coppa del Mondo. C'è una bella squadra ma bisogna lavorare - ha affermato -, sarà comunque dura, anche perchè non è che essendo la Francia sia consequenziale vincere tutte le partite 5-0». I Bleus di Didier Deschamps dovranno affrontare nel girone Australia, Danimarca e Perù.



