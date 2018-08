Media inglesi: per Mourinho ultima chiamata con il Burnely

di Redazione Sport

Ultima chiamata per José Mourinho, se il Manchester United perderà domenica contro il Burnley il tecnico portoghese sarà esonerato. È l'indiscrezione pubblicata oggi dal quotidiano britannico 'Daily Mail' secondo il quale il club inglese non sarebbe disposto a sopportare la terza sconfitta consecutiva in campionato dei 'red devils'. Nonostante le parole in supporto dello 'special onè, la posizione di Mourinho è in bilico: qualcosa di simile a quanto è accaduto in passato con Louis Van Gaal. E il tabloid britannico ipotizza anche gli scenari futuri: in caso di esonero lo United punterà sull'ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA