Mondiali, la Fifa esclude dal torneo arbitro saudita corrotto

Il Comitato arbitrale della Fifa ha deciso di escludere dalla lista dei direttori di gara selezionati per il Mondiale in Russia il saudita Fahad Al Mirdasi, da poco radiato dalla federcalcio del suo Paese per corruzione. Lo ha annunciato la Fifa sul proprio sito ufficiale informando che «il comitato arbitrale ha ritenuto che non ci siano più le condizioni per la selezione» per la Coppa del Mondo del direttore di gara, disponendone «l'immediata revoca». Al Mirdasi, 33 anni, internazionale dal 2011, avrebbe cercato di approfittare della sua posizione di arbitro designato per la recente finale di Coppa del Re, che metteva di fronte l'Al Ittihad e l'Al Faisaly, proponendo ai dirigenti della prima formazione un occhio di riguardo in cambio di soldi. Denunciato dal presidente dell'Al Ittihad, Al Mirdasi ha confessato il tentativo di corruzione e detto addio alla carriera.



Dopo lo scandalo e la radiazione, si attendeva solo la presa di posizione ufficiale della Fifa per l'esclusione dal mondiale. L'arbitro saudita era stato selezionato dalla Fifa per la Confederations Cup dello scorso anno, dirigendo la finale per il terzo posto tra Messico e Portogallo, e aveva arbitrato anche ai Giochi di Rio 2016. A pagare con lui, anche gli assistenti arbitri che avrebbero dovuto far parte della sua 'squadra' in Russia, Mohammed Al Abakry e Abdulah Alshalwai. Entrambi sono stati esclusi a loro volta dal Mondiale e ne sono state informate sia la federcalcio saudita sia la Confederazione calcistica asiatica. Il comitato arbitrale ha deciso di non sostituire al Mirdasi, limitandosi a convocare due nuovi assistenti - Hasan Almahri (Emirati arabi uniti) e Hiroshi Yamauchi (Giappone) - per collaborare rispettivamente con gli arbitri Mohammed Abdulla (Eau) e Ryuji Sato (Gia), entrambi nella lista ufficiale del torneo iridato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA