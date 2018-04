Montella trema: il Siviglia studia l'esonero e blocca il sostituto

di Eleonora Trotta

Potrebbe costare molto cara a Vincenzo Montella la pesante sconfitta di ieri contro il Levante, per 3-0. Il Siviglia sta concretamente pensando all'esonero dell'allenatore italiano, nel mirino di ciritica e tifosi, e da tempo in bilico per i deludenti risultati stagionali. La società spagnola, in realtà, avrebbe voluto cambiare guida tecnica già in settimana, ma l'ostacolo economico ha costretto il presidente Castro a rimandare qualsiasi decisione: nel contratto dell'allenatore in scadenza nel 2019, ci sarebbe anche una penale in caso di licenziamento anticipato. E mentre gli avvocati del club andaluso studiano le carte insieme ai rappresentanti di Montella, il numero uno della società iberica porta avanti i contatti con il probabile sotituto dell'ex Milan: il 62enne Joaquin Caparros.





