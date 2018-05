Mourinho : «Credo che Pogba resterà allo United»

di Redazione Sport

«Credo che Paul Pogba resterà qui anche la prossima stagione. È quello che mi sento». È la previsione avanzata dall'allenatore del Manchester United, José Mourinho, riguardo al futuro del centrocampista 25enne che voci di mercato vorrebbero pronto a lasciare la Premier League. Ma a pesare sulla scelta dell'ex Juve potrebbe essere il difficile rapporto col tecnico portoghese. Acquistato dal Manchester nell'estate 2016, Pogba quest'anno ha collezionato 25 presenze realizzando 6 gol ma il rapporto con lo 'Special Onè non è mai stato idilliaco; Mourinho infatti in più occasioni ha preferito lasciare il francese in panchina come nel match chiave degli ottavi di Champions League contro il Siviglia. «Posso garantire che io, e il club, non vogliamo che parta. Posso altresì garantire che non c'è stato alcun colloquio con il suo agente o con altri club», conclude Mourinho. Quando mancano 2 giornate al termine del campionato, il Manchester United è attualmente secondo con 20 punti di ritardo dal City che si è già laureato campione.

