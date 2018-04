Pogba, l'United fa la forza: Mourinho ritrova il suo gioiello

di Benedetto Saccà

Va così. Per mesi si attraversano fiumi in tempesta foderati dalla nebbia e poi, all’improvviso, l’altra riva appare. Quando ormai nemmeno si spera più, e l’unica soluzione è ormai la ricerca di un’altra strada, la riva appare. A sorpresa, e finalmente. Ne sa Paul Pogba, senza dubbio, che proprio sabato è riuscito ad affiorare in superficie dopo aver risalito un abisso tanto profondo quanto buio nel camminare delle ultime dieci settimane. Contro il Manchester City nel derby, ha firmato due gol in cinque minuti, regalando a José Mourinho la felicità della rimonta, poi completata da Smalling. Del resto ai Red Devils non piaceva proprio l’idea di offrire aritmeticamente ai Citizens la coppa della Premier League. Tanto che in Inghilterra già è rotolata nella leggenda la frase pronunciata da Mourinho per motivare la squadra durante l’intervallo del derby. «Non siamo qui per fare i clown alla festa del City». Eccole, le parole magiche – rivelate peraltro da Smalling, non certo dalla fantasia della stampa – che contribuiranno a corroborare il mito di José. È logico che faranno compagnia alla genialata del «rumore dei nemici» nella raccolta delle invenzioni motivazionali migliori. Così il cuore della scena della Premier, sabato, l’hanno occupato Pogba e Mourinho. Dove era previsto il trionfo celeste del City e di Guardiola, ha sventolato il rosso dello United. Bisogna considerare, comunque, che Paul ancora si rigira nella mente il ricordo di un periodo triste. Arrivato (anzi, tornato) a Manchester dalla Juventus nel 2016 per 105 milioni di euro (una follia, chiaro), nella prima annata ha segnato appena cinque gol in campionato. Un fallimento? Una delusione, sì. Tuttavia nella stagione in corso il cielo non si è rischiarato del tutto, perché finora Pogba ha giocato 21 delle 33 partite di Premier, realizzando solo cinque reti. A lungo, nelle settimane recenti, Mou lo ha sostituito, gli ha preferito Scott McTominay, un ragazzo del ‘96, e ha ritenuto utile lasciarlo a riposo. «Ho bisogno di qualcuno che faccia le cose semplici...», ripeteva l’allenatore portoghese. Insomma Pogba da un lato inaugurava la propria serie tv PogSerie in Francia e dall’altro precipitava dentro se stesso, avvitandosi in una spirale senza luce.



IL FUTURO

Mourinho voleva solamente che Paul giocasse con semplicità e si integrasse con i gesti della squadra – e non viceversa. E cercava di stimolare una qualsiasi sua reazione, impiegando McTominay. Abituato a scrivere come i fratelli de Goncourt, il ragazzo venuto dalla Juve ha dovuto imparare a usare la lingua di Hemingway, tanto per capirsi. Sembrava un’assurdità. Perché quando ci si innamora di una certa idea di bellezza, e si impara a modellarla, è poi un martirio abbandonarla: per di più in favore di una linea più elementare. Invece, contro ogni aspettativa, Mourinho ha saputo scegliere il viaggio psicologico esatto: ha rischiato di perdere il ragazzo, prima che il giocatore, eppure ha ottenuto un fiume di bontà e di qualità. Inizialmente Pogba scambiava i consigli del tecnico per provocazioni: e finiva con l’immaginare di essere una vittima del mondo. Poi, pian piano, ha capito di essere vittima della propria idea di sé. Allora gli è bastato spolverare le ali e spiccare il volo. D’altronde non segnava dal 18 novembre... E l’abbraccio di sabato tra lui e Guardiola, con tanto di chiacchierata, ha sciolto le infinite polemiche divampate fra Pep e Mino Raiola nel nome di Paul. Perché Guardiola sa riconoscere il talento e sempre lo difenderà. In una sera di aprile il passato è sfumato nella sensazione di un futuro finalmente in arrivo. Davvero, bellissimo.



