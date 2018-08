Posti in piedi allo stadio, la federazione inglese è favorevole

L'Associazione calcistica inglese (FA) sostiene la possibilità di reintrodurre i posti in piedi negli stadi britannici, secondo quanto hanno riferito alla Dpa fonti della federazione. Dopo la tragedia di Hillsborough nel 1989, negli stadi del Regno Unito sono ammesse solo gradinate con posti a sedere. Tuttavia, il governo britannico ha recentemente annunciato la creazione di una commissione indipendente per valutare la possibilità di reintrodurre le tribune con posti in piedi. «La FA sostiene l'annuncio del ministro dello Sport Tracey Crouch fatto a giugno», ha spiegato l'organismo. «L'Associazione concorda sul fatto che le squadre e la Lega possano decidere da sole se offrire ai loro tifosi tribune con posti in piedi, purché siano garantite le misure di sicurezza». La misura, se dovesse passare, sarebbe una novità negli stadi britannici, che hanno vissuto un prima e un dopo a partire dalla tragedia di Hillsborough. Il 15 aprile 1989, 96 tifosi sono morti e 766 sono rimasti feriti da una valanga umana nello stadio durante la semifinale di Coppa di Inghilterra tra Liverpool e Nottingham Forest.



© RIPRODUZIONE RISERVATA