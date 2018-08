Premier League, Cardiff-Newcastle derby omozigote tra i gemelli Murphy

Due gemelli identici in campo, ma con due maglie diverse, per scrivere un altro pezzetto di storia della Premier League. È accaduto oggi a Cardiff, dove la squadra locale affrontava il Newcastle, quando al 28' st tra gli ospiti è entrato il centrocampista Jacob Murphy, mentre il gemello omozigote Josh Murphy, un'ala, era nelle fila della squadra di casa. Un piccolo evento, di sicuro per i Murphy, ma non è una novità assoluta, perchè la 'primà in Premier risale al settembre 2016, ai gemelli Michael e Will Keane, trovatisi uno di fronte all'altro con le maglie del Burnley e dell'Hull City. L'incontro, valido per la seconda giornata di campionato, è finito 0-0 - anche per un errore dal dischetto in pieno recupero di Kenedy, del Necastle - e non ha offerto grandi spunti di interesse, a parte appunto la vicenda dei Murphy. Cresciuti insieme nel Norwich City (tanto uguali che spesso li facevano giocare con scarpini di colori diversi per non confonderli), i due sono stati divisi quando Jacob ha trovato estimatori nel Newcastle, che lo ha prelevato nell'estate 2017. Lo scorso luglio, anche Josh è approdato in Premier League, nella squadra gallese, rendendo possibile l'odierno rendez-vous in campo. «Non abbiamo mai giocato uno contro l'altro in una partita ufficiale - ha detto alla vigilia della sfida Josh -, sarà davvero strano affrontare mio fratello. Alla fine ci scambieremo le maglie. O magari all'intervallo, giocando uno nella squadra dell'altro....», ha scherzato. A scanso di equivoci, comunque, Jacob è entrato solo nella ripresa.

