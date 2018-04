Premier League, Chelsea-Tottenham 1-3: la Champions ora è un miraggio per Conte

Il Tottenham fa suo quello che era considerato lo spareggio Champions col Chelsea, andando a vincere 3-1 a Stamford Bridge in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Una vittoria a suo modo storica, dato che era dal 1990 che gli Spurs non vincevano in trasferta questo derby londinese. Grazie ai tre punti, più che meritati, allungano al quarto posto, portandosi a +8 sulla squadra di Antonio Conte, ferma a 56, e restano a solo due punti dal Liverpool, terzo ma con una partita in più. 'Man of the match' è stato Deli Alli, con una doppietta nella ripresa che ha portato a termine la rimonta dell'undici di Pochettino, finito in svantaggio al 30' pt per un colpo di testa di Morata su uscita avventurosa di Lloris.



Poco prima dell'intervallo, Eriksen aveva rimesso tutto in equilibrio con uno splendido tiro da trenta metri che ha beffato Caballero. Il Chelsea nella ripresa si è gettato all'assalto, ma si è esposto alle folate del Tottenham ed è stato punito. Al 17', Deli Alli è sfuggito a due difensori su lancio di Dier e in due tocchi al volo ha addomesticato la palla e battuto Lloris a fil di palo. Quattro minuti dopo, è stato il più lesto a sbrogliare una matassa nell'area piccola dei Blues e segnare la terza rete.

