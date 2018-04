Premier League, doppietta di Aubameyang: l'Arsenal supera lo Stoke City

L'Arsenal incamera la seconda vittoria di fila in campionato battendo 3-0 lo Stoke City in un incontro della 32esima giornata di Premier League. Un successo non facile quello dei Gunners, che solo alla mezz'ora della ripresa hanno trovato il vantaggio, nonostante un completo dominio, grazie ad un rigore trasformato da Aubameyang. A quattro minuti dalla fine lo stesso attaccante ha raddoppiato poco prima che Lacazette, sempre su rigore, firmasse la rete del 3-0. Lo Stoke resta penultimo in classifica con 27 punti, mentre l'Arsenal è sempre sesto a quota 51.



