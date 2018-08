Premier League, esordio vincente dello United contro il Leicester

Parte con 3 punti la stagione di José Mourinho. Il Manchester United vince 2-1 contro il Leicester nell'anticipo della prima giornata di Premier League. Una gara messa subito in discesa dal Manchester, grazie alla rete dal dischetto di Pogba, ma che diventa gradualmente più complicata a causa della scarsa verve dalla trequarti in su dei Red Devils. Nonostante la prova non brillante lo United trova il raddoppio nel finale con Shaw e porta a casa la vittoria. Il Leicester invece, sebbene torni con zero punti in cassaforte, mette già in evidenza alcune cose interessanti per un campionato che potrà togliere loro grandi soddisfazioni e rimpiange il gol di Vardy arrivato troppo tardi.

