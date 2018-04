Premier League, il Liverpool subisce la rimonta del West Bromwich: 2-2

di Redazione Sport

Mezza delusione in trasferta per il Liverpool, avversario della Roma nelle semifinali di Champion League. I Reds avanti 2-0 sul campo del West Bromwich Albion grazie ai gol di Ings (4' pt) e Salah (27' st) sono stati raggiunti dalle reti di Livermore e Rondon (rispettivamente 34' e 43' st). Quello dell'ex romanista Salah è il 31/o gol in Premier che gli vale la soddisfazione di aver eguagliato il record detenuto fino ad ora di Shearer, Ronaldo e Suarez. Con questo punto, il Liverpool sale a 71 punti, a +8 sul Chelsea quinto.

