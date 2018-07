Premier League, il saluto di Conte: «Due anni di successi, grazie Chelsea»

«Grazie al Chelsea per due anni indimenticabili e per il duro lavoro che ci ha permesso di vincere insieme Premier League e Fa Cup»: Antonio Conte, con un messaggio all'Ansa, chiude la sua esperienza come tecnico del club londinese, dove sarà sostituito dalla prossima stagione da Maurizio Sarri. E lo fa ringraziando tutti ma sottolineando anche come la sua conduzione tecnica sia stata vincente. «Desidero ringraziare tutti i miei amici del Chelsea per il duro lavoro e il supporto nelle ultime due stagioni, che ci hanno permesso di vincere assieme la Premier League e la FA Cup. Ai giocatori - il messaggio di Conte, che sarà poi postato sul profilo social del tecnico - il cui talento e impegno sono stati così importanti per i nostri successi, dico che li ringrazio per tutto. È stato un piacere lavorare con loro ogni giorno. Al mio staff, che ha sempre lavorato così duramente, devo dire grazie per la professionalità e completa dedizione».



«Ho apprezzato il tempo trascorso in Inghilterra e a Londra, e voglio ringraziare i fan del Chelsea che sono stati straordinari con me e la mia famiglia. È stato fantastico per me poter condividere le mie emozioni, la passione e l'entusiasmo durante due stagioni indimenticabili con questi fantastici sostenitori del Chelsea, che rimarranno sempre nel mio cuore. Spero - conclude Conte - che il Chelsea continui ad avere successo e auguro a tutti il meglio per la prossima stagione. Ho raccolto molti ricordi durante questo periodo al Chelsea, che porterò con me nella mia prossima sfida».



