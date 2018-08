Premier League, Mourinho nega tensioni, ma altrove avrebbe già mollato

Dopo l'ennesima settimane di polemiche, José Mourinho ha assicurato di «non avere alcun problema» con il direttore generale del Manchester United, Ed Woodward. Nella conferenza stampa prima della prossima sfida di Premier League, lunedì sera contro il Tottenham, Mourinho ha negato ogni dissidio all'interno dei Red Devils, come ampiamente riportato dai media inglesi nelle ultime settimane. «So meno del 10% di quanto viene scritto sui quotidiani - le parole di Mourinho -. Dunque sono la persona meno indicata per commentare quanto appare sui giornali. I rapporti con Woodward? Ovviamente non c'è alcun problema». Nell'ultimo turno lo United ha perso, meritatamente, in casa del Brighton, una battuta d'arresto che Mou ha già metabolizzato. «C'è stata una reazione eccessiva, ma da parte della stampa. Siete voi i pessimisti, non io. Contro il Leicester abbiamo giocato bene e vinto. A Brighton abbiamo giocato male e perso». Ma che la tensione in casa United sia reale è confermato dalle indiscrezioni raccolte dal tabloid Mirror, secondo cui Mou avrebbe confessato ad alcuni amici che in qualsiasi altro club avrebbe già mollato la panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA