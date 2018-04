Premier League, niente Var il prossimo anno: avanti con i test

La Premier League non farà ricorso alla Var nemmeno nella prossima stagione. I 20 club del massimo campionato inglese, riuniti questa mattina, hanno infatti deciso a maggioranza di bocciare l'introduzione della nuova tecnologia. La Var continuerà quindi ad essere sperimentata fino alla fine della stagione 2018/19 per apportare «ulteriori miglioramenti al sistema», come si legge in un comunicato emesso dalla Premier League, «in particolare per quanto riguarda la comunicazione all'interno dello stadio e nei confronti di coloro che seguono le partite a casa e in tutto il mondo». Sempre per la stagione 2018/19 la Premier League chiederà inoltre che la Var venga sperimentata in modo più esteso nella FA Cup e nella Coppa di Lega.

