Premier League, Salah lancia il Liverpool al 2° posto: 2-1 al Crystal Palace

di Redazione Sport

Un gol a 6' dalla fine di Mohamed Salah regala la vittoria per 2-1 al Liverpool in casa del Crystal Palace, successo che porta i 'reds' in seconda posizione in Premier League con 66 punti, 15 in meno del Manchester City capolista. I padroni di casa passano in vantaggio al 13' grazie a un rigore realizzato dal serbo Luka Milivojevic, al 50' il pari di Sadio Mane prima della rete realizzata all'84' dall'egiziano al 29esimo centro stagionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA