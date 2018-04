Premier League, Salah lancia il Liverpool al 2° posto: 2-1 al Crystal Palace. City sempre più vicino al titolo

di Redazione Sport

Un gol a 6' dalla fine di Mohamed Salah regala la vittoria per 2-1 al Liverpool in casa del Crystal Palace, successo che porta i 'reds' in seconda posizione in Premier League con 66 punti, 15 in meno del Manchester City capolista. I padroni di casa passano in vantaggio al 13' grazie a un rigore realizzato dal serbo Luka Milivojevic, al 50' il pari di Sadio Mane prima della rete realizzata all'84' dall'egiziano al 29esimo centro stagionale.



Premier sempre più vicina per il Manchester City. La squadra di Guardiola passa sul campo dell'Everton 3-1 grazie ai gol di Sanè, Gabriel Jesus e Sterling portando a casa l'ennesima vittoria nel massimo campionato inglese. Ora al City in testa alla Premier con 84 punti (+16 sui cugini del Manchester United) basterà vincere il derby tra sette giorni proprio contro la squadra di Mourinho per conquistare una strameritata Premier. Nel trentaduesimo turno di campionato, prima del posticipo vinto dai Citizens, il Manchester United regola con facilità lo Swansea (2-0) e consolida la sua seconda posizione in classifica.

