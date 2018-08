Premier League, Sarri: «Felice della rosa del Chelsea»

«Davvero molto felice» della rosa del Chelsea: così Maurizio Sarri, alla vigilia del suo debutto in Premier League, domani sul campo dell'Huddersfield. Nelle ultime giornate di mercato i Blues hanno sostituito Thibaut Courtois con il giovane portiere basco Kepa Arrizabalaga, rinforzando il centrocampo con Mateo Kovacic, in prestito dal Real Madrid. Ma soprattutto Sarri è riuscito a convincere Eden Hazard a restare. «Gli ho parlato tre volte, abbiamo discusso di tutto e non ha mai espresso l'intenzione di andarsene - le parole dell'ex tecnico del Napoli -. Ma di mercato non voglio parlare più, il mio mestiere è migliorare i giocatori e cercare di vincere le partite».



© RIPRODUZIONE RISERVATA