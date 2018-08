di Redazione Sport

Finisce 0-0 Cardiff-Newcastle United match valido per la seconda giornata di Premier League. Decisivo nei minuti di recupero dell'incontro disputato al Cardiff City Stadium il rigore per il Newcastle del brasiliano Kenedy parato dal portiere Neil Etheridge. A pesare sulla partita il cartellino rosso al 66' di Isaac Hayden che ha lasciato il Newcastle in 10.

