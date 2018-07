Prima Maccabiade giovanile, 800 atleti in Israele: anche l'Italia partecipa ai Giochi

Dal 23 luglio al 1 agosto, si svolgeranno in Israele i Giochi della Prima Maccabiade giovanile. Ottocenti adolescenti di età compresa tra 14 e 16 anni provenienti da 12 paesi diversi si sfideranno in una competizione sportiva in stile olimpico insieme a 200 adolescenti israeliani e parteciperanno a programmi culturali e sociali per 10 giorni. La cerimonia di apertura e tutte le competizioni sportive si terranno ad Haifa e la Celebrazione di chiusura si svolgerà a Gerusalemme. Nel frattempo, ci saranno tour e attività in varie città tra cui Haifa e Tel Aviv per i ragazzi e un programma speciale di Shabbat. Queste le discipline ammesse ai Giochi: Baseball, Basket, Football, Calcio a 5, Rugby, Pallavolo, Softball.



L'Italia, in rappresentanza dello sport ebraico italiano, parteciperà con una squadra di Futsal. «Il sorteggio non è stato clemente e il girone infernale - commenta il vice-presidente onorario del Maccabi World Union, Vittorio Pavoncello - l'esordio è con i padroni di casa di Israele, poi Ungheria, Argentina e Brasile nell'ordine. ma i nostri ragazzi ce le metteranno tutta per ben figurare».

