Psg, Al-Khelaifi difende il tecnico Emery: «Ha il pieno sostegno»

La conquista ieri sera della Coppa di Lega francese non ha salvato il posto a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain, ma la netta vittoria sul Monaco allo Stade de France ha dato al tecnico spagnolo un pò di respiro con le parole di sostegno da parte del patron del club, Nasser Al-Khelaifi. «Il nostro allenatore è Unai e noi lo sosteniamo in tutto. Ogni giorno leggiamo nomi di chi potrebbe sostituirlo, ma l'allenatore è lui e ce lo teniamo», ha detto il multimiliardario qatariota, che però poi ha risposto in maniera evasiva, senza negare, ad una precisa domanda sull'arrivo il prossimo anno del tedesco Thomas Tuchel. Padrona assoluta in Francia, la squadra parigina ha mancato anche quest'anno l'obiettivo Champions League e questo pesa più di tante altre considerazioni sul futuro di Emery. Intanto, non si fermano le voci su una ben più clamorosa partenza di Neymar, strappato lo scorso anno al Barcellona con un assegno da 220 milioni di euro, ma l'altra stella neoarrivata in estate, l'attaccante Mbappè, nega che abbiano alcun fondamento: «la questione non si pone nemmeno. Sono solo voci per destabilizzarci».



