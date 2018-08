Psg, Tuchel: «Non sono sicuro che Rabiot resti»

di Redazione Sport

Thomas Tuchel vorrebbe rimanesse a Parigi ma Adrien Rabiot non sembra disposto a restare. Lo ha confermato l'allenatore tedesco del Psg nella conferenza stampa post partita della Supercoppa francese contro il Caen. Alla domanda se il centrocampista francese proseguirà la stagione al Parco dei Principi, Tuchel ha risposto: «Non sono sicuro che rimanga, tutto dipende da lui». Il centrocampista francese è sotto contratto col Psg fino al 2019 e senza il rinnovo sarà difficile per lui prevedere un futuro a Parigi, già in questa stagione. Al-Khelaifi ha detto più volte di ritenerlo una pedina nevralgica della squadra ma le avances di tanti top club, Barcellona su tutti, hanno minato l'ottimismo: «Lui sa che vorrei lavorare con lui - ha poi aggiunto il tecnico parlando Canal Plus - e penso che possa diventare un giocatore top».

