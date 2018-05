Real Madrid, clamoroso: Zidane convoca una conferenza stampa: «Lascio»

È ora di cambiare: così Zinedine Zidane motiva la sua scelta a sorpresa di lasciare il Real Madrid. «Per molti questa mia decisione non ha senso - ha detto Zidane - ma per me sì. Questa squadra deve continuare a vincere e per questo ha bisogno di un cambio. Dopo tre anni io ho bisogno di qualcosa di diverso, e la squadra di altre metodologie di lavoro». «Voglio bene al club e al presidente, che ringrazierò sempre per avermi dato l'opportunità di venire qui da giocatore - ha concluso il tecnico francese - Ma oggi c'è bisogno di cambiare. C'è stato un momento spettacolare, quando abbiamo vinto la terza Champions, ma anche momenti difficili che ti fanno riflettere. Io credo che i giocatori hanno bisogno di un cambiamento, questo club ha tanta storia ed è molto esigente, e io penso cos'altro posso chiedere a questi calciatori che con me hanno fatto così tanto? Ora però voglio ringraziare tutti»



Accanto a Zidane in conferenza stampa c'è il presidente del Real Florentino Perez: «questa sua decisione mi ha colto totalmente di sorpresa, ma non sono riuscito a fargli cambiare idea. Ora gli dico che ci rivedremo. Se ha bisogno di una pausa è giusto che se la prenda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA