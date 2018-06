Real Madrid, il dopo Zidane si chiama Lopetegui

Julen Lopetegui, attuale ct della Spagna impegnata in Russia per il campionato del mondo, è il nuovo allenatore del Real Madrid, lo ha annunciato il club con un tweet. Il ct della Spagna sarà per i prossimi tre anni il tecnico del Real e inizierà a lavorare per le 'merengues' al termine del mondiale di Russia 2018.





Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 12 giugno 2018

