Real Madrid, Keylor Navas sicuro: «Non vado via nemmeno morto»

di Redazione Sport

«Voglio rimanere al Real, la mia voglia di andare via è pari a quella di morire...». Così il portiere del Real Madrid, Keylor Navas, ha risposto alla spagnola 'Onda Cerò sulla possibilità che possa lasciare il 'Bernabeù, visto l'arrivo di Thibaut Courtois. Arrivato a Madrid nell'estate di 4 anni fa, il portiere costaricano ha disputato 141 partite con il Real, vincendo tre Champions e una Liga. Oltre a Courtois, il Real in questa finestra di mercato ha acquistato anche il promettente portiere russo Lunin, che potrebbe andare in prestito.

