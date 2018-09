Rudiger promuove Sarri: «Il Chelsea gioca meglio rispetto allo scorso anno»

Maurizio Sarri è già sulla bocca di tutti. Quattro partite vinte, 12 punti su 12: meglio di così l’avventura del tecnico italiano a Londra non poteva cominciare. Ruediger è sorpreso, esprime il suo amore per l'ex allenatore del Napoli al ‘Mail on Sunday’: “Ho giocato in Italia con la Roma e sapevo già come vuole giocare al mister, è un gioco che a me piace. Vuole che la squadra pressi più alta rispetto alla scorsa stagione, dove, come tutti sanno, rimanevamo più dietro. Ora è tutto diverso. Creiamo molte più occasioni, è molto meglio. Sarri vuole che i difensori giochino la palla corta e tengano il possesso. Finora ho dimostrato di poterlo fare ma sono migliorato ogni giorno. È un allenatore che non è mai contento, ci dice sempre che possiamo fare meglio, ci fa sentire vivi. Onestamente, sono sorpreso da quanto stiamo facendo bene perché giocatori come Hazard o Kante hanno giocato a lungo al Mondiale e sono tornati ad allenarsi più tardi. Sono in buona forma e questo è fantastico“.

