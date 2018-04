Salah, un faraone d'oro per il Liverpool

di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato

LIVERPOOL Che cosa vuoi dire a uno che, in 47 partite, va a segno 43 volte e inventa 15 assist? Cosa, nulla. Sono numeri d’oro, da Pallone d’Oro, da oro d’Egitto. Momo Salah è il primo giocatore nella storia del Liverpool ad aver timbrato in cinque gare consecutive di Champions League (10 reti in totale, preliminare compreso) e 33 sfide stagionali e i Reds, nella loro storia di bomber ne ha avuti, da Rush a Torres, tanto per fare qualche esempio vecchio e nuovo. Una rete ogni 87 minuti, poco meno di un gol a partita. E’ lui il dominus del tridente del Liverpool, nel quale segnano a raffica anche gli altri, Firmino (27) e Mané (19). E’ successo a Roma, da spalla di Dzeko, che proprio con Momo, ha tagliato il traguardo dei 39 sigilli stagionali. Dove c’è Salah ci sono i gol, insomma, non solo i suoi. E’ una festa per tutti.



