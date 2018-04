Scudetto possibile per tre nel fine settimana: City, Bayern e Psg

di Redazione Sport

Scudetto in vista per Manchester City e Bayern, possibile anche per il Psg. Il fine settimana a cavallo tra i quarti delle coppe è caratterizzato anche dai derby: in primo luogo City-United e Real-Atletico, fra gli spettacoli più ghiotti della stagione. Ma sono in programma anche Everton-Liverpool, Chelsea-West Ham, Cska-Dinamo Mosca.



-SPAGNA: Super Ronaldo annusa un altro scalpo. Dopo avere stordito la Juve con una doppietta e una rovesciata leggendaria, punta l'Atletico di Simeone nel derby di Madrid, clou del programma della Liga. È la ghiotta occasione per tornare a battersi per il secondo posto, che dista 4 punti. I colchoneros hanno trovato disco rosso col Siviglia in Coppa e con Bar‡a e Villarreal in Liga, ma Simeone conosce l'arte di imbrigliare gli avversari. Il Bar‡a ospita il modesto Leganes mentre il Valencia dovrebbe disporre agevolmente dell'Espanyol. Domani: 16.15 Celta-Siviglia, 18.30 Betis-Eibar, 20.45 Barcellona-Leganes Domenica 8: 16.15 Real-Atletico, 20.45 Valencia-Espanyol Lunedì 9: 21 Villarreal-Athletic



-INGHILTERRA: Il City di Guardiola si lecca le ferite della caporetto Champions con il Liverpool e prova a sfogare la sua ira nel derby con l'United di Mourinho. Una vittoria sancirebbe lo scudetto, frutto di un'annata memorabile in Premier, ma certo ci sarebbe comunque il retrogusto amaro di un ko in Champions arduo da ribaltare. Anche lo scoppiettante Liverpool è atteso dal sentito derby con l'Everton e ha la possibilità di portarsi al secondo posto. Stracittadina anche per il Chelsea che affronta il West Ham ed è comunque fuori dalla volata per il quarto posto. Il club sta già pianificando il futuro che sarà senza Conte. Domani: 13.30 Everton-Liverpool, 16 Watford-Burnley, Leicester-Newcastle, Stoke-Tottenham, 18.30 City-United Domenica 8: 15.15 Arsenal-Southampton, 18.30 Chelsea-West Ham



-GERMANIA: Titolo in arrivo anche per il Bayern del 73/enne Jupp Heynckes che ha rigenerato la squadra rinforzata da James Rodriguez. Basterà battere il modesto Augsburg per fregiarsi del 28/o scudetto, il sesto consecutivo, con cinque turni d'anticipo. Lo Schalke dovrebbe blindare il secondo posto in casa dell'Amburgo. Qualche problema potrebbe avere l'incerto Dortmund ospitando il quadrato Stoccarda. Avvincente la corsa per il quarto posto che coinvolge Lipsia, Leverkusen (che si affronteranno nella sfida più equilibrata della giornata) e Francoforte, che ospita l'Hoffenheim. Domani: 15.30 Augsburg-Bayern, Moenchengladbach-Hertha, 18.30 Amburgo-Schalke Domenica 8: 15.30 Dortmund-Stoccarda, Francoforte-Hoffenheim Lunedì 9: 21 Lipsia-Leverkusen



-FRANCIA: Dovrà pazientare un'altra settimana invece il Psg per festeggiare lo scudetto se il Monaco non fallirà i tre punti col Nantes di Ranieri in fase calante. I parigini se la vedranno stasera in trasferta col St.Etienne. La sfida più interessante è quella tra il Marsiglia (che riceve il quotato Montpellier) e ha due punti di vantaggio sul Lione, che non dovrebbe avere ostacoli a Metz. In ballo il terzo posto Champions. Interessante anche il confronto tra il Nizza di Balotelli e il Rennes che ha bloccato mercoledì il Monaco. Oggi: 20.45 St.Etienne-Psg Domani: 17 Monaco-Nantes Domenica 9: 15 Nizza-Rennes, 17 Metz-Lione, 21 Marsiglia-Montpellier.



Negli altri campionati europei, in Olanda il Psv ha una scomoda trasferta domani alle 19.45 in casa dell'Az Alkmaar, terza. In Portogallo volata elettrizzante col Benfica che ha scavalcato il Porto sconfitto dal Belenenses e ora gioca in trasferta a Setubal domani alle 21.30. Un punto di distanza anche in Turchia tra il Galatasaray e il Basaksehir che il compito meno facile ospitando il Malatyaspor oggi alle 19. In Russia il capolista Lok Mosca ospita il Rostov domenica alle 15.30, c'è poi il derby Cska-Dinamo lunedì alle 18.30.

