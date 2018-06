Rakitic: «Sogno una finale Croazia-Serbia»

Ivan Rakitic, uno degli uomini più rappresentativi della nazionale croata di calcio insieme a Luka Modric, sogna una finale con la Serbia al mondiale che prenderà il via fra due settimane in Russia. «Naturalmente mi piacerebbe giocare la finale contro la Serbia. L'atmosfera in Russia sarebbe fantastica, e sarebbe molto bello confrontarsi con un mio grande amico, che mi ha tanto aiutato nella vita e nella carriera», ha detto Rakitic al quotidiano di Zagabria Vecernji list. Il 'grande amicò di cui parla è Mladen Krstajic, attuale ct della nazionale serba, insieme al quale ha giocato in passato in Germania nello Schalke 04. «Conosco Krstajic meglio del mio allenatore di nazionale e meglio di tutti gli altri allenatori che ho avuto finora». Per questo, ha osservato, sa tutto sulla preparazione della nazionale serba, essendo in contato costante con Krstajic. «So come la pensa, che idea ha del calcio, quello che vuole», ha detto Rakitic, attualmente in forza al Barcellona. Al mondiale di Russia la Croazia è inclusa nel Gruppo D con Argentina, Islanda e Nigeria, mentre la Serbia fa parte del Gruppo E con Brasile, Svizzera e Costarica.

