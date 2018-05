Sgambettò un giocatore del Nantes, Chapron nominato miglior arbitro francese

Durante la partita tra il Nantes e il Psg fu protagonista di un episodio che fece il giro del mondo (sgambettò il calciatore del Nantes, Diego Carlos, e poi gli mostrò il cartellino rosso), adesso l'arbitro Tony Chapron potrebbe avere la sua rivincita. È stato squalificato per otto mesi, ma proprio in queste ore è stato nominato dai suoi colleghi addirittura come miglior arbitro della stagione.

