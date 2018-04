Torres saluta l'Atletico: «Decisione difficile, ma andrò a giocare altrove»

di Redazione Sport

Il cocco di casa, FErnando Torres, lascia l'Atletico di Madrid, "non è stata una decisione facile", ammette lo spagolo. "Il futuro? Quando passi dieci anni in un club pensi sempre che sarà la tua casa. Mi sto godendo l'Atletico, la squadra in cui ho sempre sognato di giocare, ma questa sarà la mia ultima stagione nel club. Mi sento obbligato a dirlo ora anche per rispetto dei miei tifosi. Penso che sia il momento migliore. Si vede che non sto giocando moltissimo, ma non ho nulla contro nessuno. Voglio cercare di spiegare ai tifosi quello che sento. Non ha nulla a che fare con l'ambiente. Credo che continuerò a giocare a calcio, non so se per due, tre, quattro o cinque anni vedremo. Simeone? Il nostro rapporto è normale, professionale. Non mi interessa dare modo di creare una spaccatura tra me e lui".

