Turchia, tecnico del Besiktas colpito al capo: sospesa la partita con il Fenerbahce

Follia in Turchia dove la semifinale di coppa tra Fenerbahce e Besiktas è stata sospesa dopo che l'allenatore della squadra ospite Senol Gunes è colpito al capo da un oggetto lanciato dagli spalti. La partita è stata sospesa al 13' della ripresa sul risultato di 0-0 quando Gunes è caduto dopo essere stato colpito. Portato in ospedale - secondo quanto riferiscono i media turchi - gli è stata suturata una ferita con cinque punti. Anche il vice di Gunes, Erdinc Gultekin è rimasto ferito in una rissa che è scoppiata nel tunnel che porta agli spogliatoi.



Gli incidenti avvenuti ieri sera a Istanbul durante il derby calcistico tra Fenerbahce e Besiktas, interrotto dopo che l'allenatore ospite Senol Gunes è stato ferito alla testa dal lancio di un oggetto, sono il frutto di un «complotto» organizzato. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti a Istanbul all'uscita della preghiera islamica del venerdì. «Qualcuno ha organizzato questi atti di terrorismo nelle tribune. Non è accaduto spontaneamente», ha dichiarato Erdogan. La partita - ritorno delle semifinali di coppa di Turchia - è stata sospesa al 57' sullo 0-0. Una decisione in merito è attesa dalla Federcalcio turca.



