Yaya Tourè contro Guardiola: «Forse ha problemi con gli africani»

di Redazione Sport

L'accusa di Yaya Tourè. "Guardiola finge di non avere problemi con gli africani, continua a negarlo perché è troppo intelligente per essere scoperto. Mi è sembrato di avere a che fare con qualcuno che si volesse vendicare con me, che fosse geloso o che mi vedesse come rivale. Sono arrivato a chiedermi se il suo comportamento verso me non fosse a causa del colore della mia pelle, so che di non essere l'unico ad essermi posto questa domanda. Ad esempio qualche giocatore del Barcellona si è chiesto lo stesso. Forse noi africani non siamo trattati da alcuni allo stesso modo degli altri", le parole dell'ivoriano a France Football. Tourè ha lasciato il City e questo ancora gli pesa. "Mi ha privato dell'arrivederci al City. Avrei voluto salutare questo club con un'emozione, come hanno potuto fare Iniesta e Buffon. Pep mi ha fermato".





