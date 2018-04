Agostini difende Marquez: «Non va squalificato»

«Marquez ha sbagliato e si è scusato, speriamo non lo faccia più. Però, non deve essere squalificato, è stato già punito ieri in gara». Giacomo Agostini, il pilota più titolato della storia del motomondiale (15 titoli), difende lo spagnolo della Honda, finito ieri nella bufera dopo il 'far west' in Argentina: «Se squalifichiamo ogni volta, allora non corriamo più - le sue parole a 'Tutti convocatì su Radio 24 - Questo vale per tutti: penso a Iannone che ha buttato a terra Dovizioso due anni fa, allora andava squalificato, ma così non corre più nessuno», aggiunge il pilota più titolato della storia. «Non è vero come dice Rossi che Marquez punta alla gamba dei piloti - aggiunge Agostini -: ora sono tutti un pò nervosi e tutti stanno esagerando. Quello che è successo ieri tra Marquez e Rossi è successo a tutti, è successo a me, è successo a Valentino Rossi, è successo sempre in questa gara anche a Zarco che ha buttato fuori Pedrosa. Io ricordo che quando correvo, soprattutto in Inghilterra, dove appena frenavo mi passavano in 4, uno sopra uno sotto, uno a destra, uno a sinistra. È sempre stata una lotta così, naturalmente è sempre giusto avere rispetto, è sempre giusto non buttare la gente a terra». «Le scuse di Marquez? Sono momenti difficili appena terminata la gara hai ancora l'adrenalina a 100. Forse era meglio aspettare un quarto d'ora, 20 minuti in più, forse si calmavano le acque, però se non fosse andato lo avrebbero criticato lo stesso».

