Barone all'assalto della Valle de Dadès: ecco la nuova sfida del pilota romano

Una grande avventura tutta italiana, con un mito senza tempo come la Ferrari e un campione spericolato, Fabio Barone, che ha nel curriculum già due record del mondo di velocità. E' stata presentata nei giorni scorsi, a Cinecittà World, la nuva grande sfida del pilota italiano, che è anche presidente del più importante Ferrari Club in Italia: percorrere la strada che attraversa il canyon nella Valle de Dadès in Marocco, alla massima velocità possibile, cercando di conquistare un nuovo record mondiale sugli oltre 8 km di curve senza alcuna protezione, con un solo sfidante: il cronometro. L'evento si terrà il 4 ottobre prossimo. Barone, come detto, è già detentore di due record mondiali di velocità, il primo sulla Transfagarasan, definita la strada più bella del mondo in Transilvania, il secondo in Cina sulla strada più pericolosa del mondo, la Tian Mein Montain Road.



Sul palco del Teatro 1 di Cinecittà World, il pilota romano ha raccontato la sfida e mostrato la vettura, durante uno spettacolo dedicato. Il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si è colorato di rosso per un giorno, grazie a un’esposizione di Ferrari nell’area Antica Roma e alla possibilità per qualche visitatore di effettuare un giro a bordo di una delle macchine. Alla presentazione era presente anche l’Ambasciatore del Marocco in Italia. Lo scorso anno proprio Cinecittà World ha ospitato una corsa senza precedenti, Ferrari contro Biga, con Fabio Barone contro due cavalli, nell’arena originale del film Ben Hur (nella foto sotto).





