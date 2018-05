Ecclestone: «Sono preoccupato per il futuro della F1, Todt la trascura»

di Redazione Sport

«Sono preoccupato per il futuro della F1, Jean Todt è molto occupato, ha miliardi di aspetti a cui badare e lavora 24 ore su 24, ma trascura la F1. Il suo progetto principale riguarda la sicurezza stradale, ma non deve perdere di vista lo sport». Bernie Ecclestone, intervistato da L'Equipè usa toni accorati per parlare della sua creatura, la Formula 1. «Liberty potrebbe snaturarla e rovinarla perché non hanno alcuna esperienza, io e Jean volevamo fare evolvere la F1 insieme. Spero che Jean riprenda in mano le redini per quel che concerne il futuro della massima formula, la Fia deve essere padrona del suo regno». Ecclestone parla anche delle minacce di addio di Mercedes e Ferrari: «La Mercedes sta facendo un lavoro eccezionale e sarebbe deleterio perderla dalla griglia di partenza, ma la chiave è la Ferrari. La F1 senza Ferrari non sarebbe più la stessa». La Formula E dove sbarcherà anche la Mercedes? «È una bella festa in cui si paga poco per entrare, ma niente di più, la F1 è un'altra cosa e io sono fiero di essere riuscito a renderla veramente globale portando questa disciplina in tutto il mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA