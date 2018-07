Marchionne, il cordoglio della Mercedes: «Perso un rivale duro e un amico»

«Questo è un giorno triste per tutti noi in F1. Abbiamo perso un grande sostenitore del nostro sport, un rivale duro, un alleato e un amico». È il messaggio della Mercedes campione del mondo di Formula uno per la morte di Sergio Marchionne. «La nostra vicinanza sincera va alla famiglia di Sergio e alla scuderia Ferrari in questo momento difficile» il tweet della Mercedes. Anche la McLaren si unisce al cordoglio per la scomparsa del manager italo-canadese, dicendosi «rattristata» alla notizia della morte con un pensiero ai familiari e a tutto il team

Ferrari.

