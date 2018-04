La F1 riparte dal Bahrain, Vettel: «Mercedes più veloce, dobbiamo fare altri passi avanti»

di Claudio Russo

Si riparte in Bahrain con l’eredità del Gp d'Australia, cioè con Vettel e la sua Ferrari in testa alla classifica, con 5 punti di vantaggio su Hamilton e la Mercedes. Non c’è stato molto tempo per lavorare sulle macchine, per portare sviluppi tecnici importanti. Ma tutte le squadre, chi più, chi meno, avevano già qualche modifica programmata. Molti comunque gli adeguamenti alla pista dove contano molto trazione e frenata e al caldo abientale. La Scuderia ha aperto delle fessure, simili alle branchie dei pesci, ai lati dell’abitacolo, mentre il team tedesco ha praticamente tagliato la parte alta del cofano motore, per ridurre le temperature.



Alla vigilia dichiarazioni prudenti. Vettel, che disputerà la sua 200.a gara in F1: «Dobbiamo ancora fare qualche passo avanti. La Mercedes è più veloce di noi di 2/3 decimi sul giro. Ma è normale all’inizio della stagione e con una macchina diversa». Raikkonen è apparso contento ma ha ammesso, bontà sua, di non sapere per ora prevedere il futuro, aggiungendo però che conta andare bene in gara e smorzando le polemiche sorte dopo le sue dichiarazioni via radio in Australia, quando essendo venuto a conoscenza che Sebastian non si era ancora fermato ai box aveva urlato: «Volete fregarmi». Hamilton: «A Melbourne eravamo i più forti, ma hanno vinto gli altri. Sono fiducioso, questo non è il circuito dove sinora sono andato più forte, quindi punto a migliorarmi». Come dire che si rifarà subito, proseguendo la guerra dei sorrisi con il suo rivale tedesco. Per il momento ha mostrato sul web un nuovo tatuaggio, sulla spalla destra con un orologio e il simbolo delle porte del paradiso.



In attesa di scendere in pista il paddock si è agitato per indiscrezioni di mercato. Voci parlano di un possibile passaggio di Ricciardo alla Ferrari, in sostituzione di Raikkonen nel 2019. Così Sainz rientrerebbe alla Red Bull. Si parla anche di Hamilton, alle prese con il rinnovo di contratto con la Mercedes. Secondo Helmuth Marko, guru della squadra austriaca e tutor di Verstappen, l’inglese sarebbe infuriato perchè la squadra tedesca avrebbe contattato (ma ha avuto risposte negative) Vettel e Verstappen. Per questo motivo il quattro volte campione del mondo vorrebbe un aumento d’ingaggio, portandolo a 150 milioni di euro per tre anni. Sul piatto delle notizie c’è quella che riguarda la Toro Rosso. La squadra di Faenza è stata costretta a cambiare tutta la power unit sulla vettura di Gasly e tre elementi su quella di Hartley. Si sono ripresentati i problemi di affidabilità che sembravano essere spariti nei test di Barcellona. Ragion per cui i due piloti saranno pesantemente penalizzati sulla griglia di partenza.



NOVITA' IN ARRIVO

Oggi, intanto, gli azionisti di Liberty Media presenteranno i loro piani per migliorare lo spettacolo e probabilmente anche per ridurre i costi, proponendo una divisione paritaria di ingaggi e premi, a tutti i team. Sul format del weekend di gara potrebbero proporre solo 2 ore di prove il venerdì e la qualificazione del sabato trasformata in una mini-gara. Idea quest’ultima già bocciata dai piloti. Anche gli organizzatori del GP di Montecarlo hanno rifiutato una delle decisioni dei proprietari americani che hanno abolito le grid-girl cioè le “ombrelline”. «I rapporti con Liberty Media sono ottimi, ma Monaco non è un GP qualunque come Spa o Monza - ha dichiarato Boeri, presidente dell’Automobile Club Monegasco - le ragazze come sempre ci saranno, potrete starne certi, e le televisioni si soffermeranno su di loro come ogni anno». Forse le fanciulle non saranno delle vere e proprie grid girls non avendo il consueto cartellone per la posizione di partenza (per quello ci saranno i boys), ma a Boeri questo dettaglio importa poco: la settimana del Pricipato deve essere glamour, e anche questo fa spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA