F1, Hamilton rinnova: con la Mercedes fino al 2020

Lewis Hamilton e la Mercedes insieme fino al 2020: la casa tedesca ha annunciato oggi il rinnovo per altri due anni con il pilota britannico. «Da quando è arrivato in Mercedes nel 2013 - è sottolineato in una nota - Hamilton ha vinto 3 mondiali (un altro lo ha vinto con la McLaren) e 44 GP. Entro la fine del 2020 avrà trascorso 8 stagioni in Mercedes, il suo periodo più lungo con una sola squadra nello sport. Con 65 vittorie in F1, Hamilton è al 2/o posto nella classifica di tutti i tempi dietro a Michael Schumacher che ne ha vinti 91».



Hamilton ha affidato a Twitter la sua soddisfazione per il rinnovo del contratto con la Mercedes fino al 2020. «Sono nella famiglia Mercedes dal 1998 - ha fatto sapere il pilota britannico campione del mondo – Sono sempre grato per il loro continuo sostegno, amore e protezione nel corso di tutti questi anni. Sono incredibilmente orgoglioso per quanto abbiamo fatto insieme e ancora più entusiasta per il futuro».

