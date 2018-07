Gp d'Ungheria: pole bagnata per Hamilton: «Come ballare sulle punte». Vettel quarto

È della Mercedes la prima fila al Gran Premio d'Ungheria. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Kimi Raikkonen che ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Quinta posizione sulla griglia di partenza del Gp d'Ungheria per la Renault di Sainz che ha preceduto la Toro Rosso di Gasly e la Red Bull di Verstappen. Ottava la Toro Rosso di Hartley che ha preceduto la Haas Magnussen e la Haas di Grosjean. Undicesima la McLaren di Alonso e dodicesima la Red Bull di Ricciardo.​



Fifth pole of the season for Lewis Hamilton



«È andata bene perché le Ferrari erano più veloci. È stato davvero complicato, all'inizio era accettabile e poi è stata una sfida davvero estrema: è stato come il belletto dovevamo cercare di andare sulle punte». Lewis Hamilton racconta così la sua pole position del Gp d'Ungheria conquistata con pista bagnata. «Dopo la Germania è un grande momento per noi - aggiunge il pilota inglese - dobbiamo tenere le Rosse dietro di noi». Felice per aver contribuito alla prima fila Mercedes è l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas: «Pensavo di avercela fatta per la pole ma è stato cruciale fare la prima fila, oggi poteva andare peggio per il team».

