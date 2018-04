F1, Ricciardo: «Mai parlato con Ferrari e Mercedes. Via dalla Red Bull solo per vincere»

«La mia esigenza è provare a vincere un campionato del mondo. Non ho parlato con Mercedes e Ferrari, in estate sarà il periodo migliore per valutare. Non credo di restare senza un sedile. Se ci sarà solo la Red Bull resterò qui, ma al momento non ho l'esigenza di firmare un contratto». Il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo torna a parlare del suo futuro. L'australiano ha il contratto in scadenza con il team anglo-austriaco al termine di questa stagione. «Cerco il posto adatto ma ora sono concentrato a vincere quante più gare possibile», aggiunge Ricciardo in conferenza stampa alla vigilia della prove libere del Gp dell'Azerbaijan.



«Finora ho parlato solo con Red Bull - prosegue Ricciardo -. Tutte le altre notizie non sono vere. Se andassi in Mercedes con Hamilton sarebbe bella una sfida con lui in squadra. Ma è bella anche quella con Verstappen, come lo è stata in passato con Vettel. Ho una rete di persone dietro di me e quando cominceranno le vere trattative, loro saranno con me. Investirò tutto il mio tempo per andare dove voglio davvero». «Alla Red Bull ho passato tanto tempo, dallo junior team, ma a un certo punto occorre valutare altre cose. In ogni caso ci sarà sempre amore per la Red Bull. Sicuramente non andrei dove non potrei avere l'opportunità di vincere», conclude il pilota australiano.

