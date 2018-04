F1, Vettel frena: «Tre auto alla pari, in gara decideranno i dettagli»

«Domenica non siamo i favoriti. A mio parere vedremo tre vetture allo stesso livello e, come sempre, la differenza la faranno solamente i dettagli. Chi sarà in grado di azzeccare tutto vincerà». È prudente il pilota della Ferrari Sebastian Vettel in vista della prossima gara del mondiale di Formula 1, a Baku, in Azerbaigian. «Noi partiamo da un'ottima base, la macchina è forte e finora lo ha dimostrato», ha aggiunto il leader del mondiale parlando a Sky Sport. Di sicuro, il tedesco non pensa a “vendicarsi” su Max Verstappen che in Cina lo ha penalizzato: «Non volevo lottare in maniera pesante con lui, aspettavo che mi passasse, ma non mi potevo certo aspettare che mi venisse addosso. Credo che ci sia più da imparare per lui da un errore simile piuttosto che da parte mia», ha concluso.

