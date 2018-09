Fenati, gesto folle al Gp San Marino: tira il freno a un altro pilota a 250 km/h

di Simone Pierini

Bandiera nera per Romano Fenati durante il Gp di San Marino di Misano della Moto 2. Il pilota del team Marinelli Snipers ha tirato il freno della moto di Stefano Manzi in pieno rettilineo a oltre 250 km/h. Un gesto folle giunto in seguito a diversi battibecchi tra i due durante le curve precedenti.







Una scorrettezza che avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi se Manzi non fosse riuscito a mantenere in equilibrio la moto. Fenati è stato immediatamente squalificato dalla gara e rischia una sanzione ancora più grave con la possibilità che venga escluso nelle successive prove del mondiale.



