Ferrari, Arrivabene: «Vogliamo sbilanciare il Mondiale»

Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky parla del Mondiale di Formula 1 e lo fa al Mugello, circuito di proprietà della Ferrari, in occasione del Gp d'Italia di Moto Gp «L'impegno della Ferrari è di sbilanciare questo Mondiale molto equilibrato. Ce la metteremo tutta, i ragazzi che lavorano a casa e quelli in pista. Stanno dando tutti il 120%». Il team principal delle Rosse ha anche detto che il meccanico investito dalla vettura di Kimi Raikkonen in Bahrain, Francesco Cigarini, «è in convalescenza e tornerà a luglio nel team». Grande appassionato delle due ruote, il dirigente del Cavallino ha enumerato i numerosi modelli di moto che ha posseduto e guidato fin da giovanissimo, auspicando poi che le gare di domani siano vinte dai piloti italiani.

