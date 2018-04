Ferrari imperfetta ma le Mercedes non fanno paura

di Giorgio Ursicino

Dopo 4 gare molto tirate, vinte da 3 piloti e da 3 vetture diverse, la F1 sbarca in Europa dove solo fra due settimane è in calendario il GP di Spagna sul circuito di Montmelo. A Barcellona, come al solito, arriveranno i primi sviluppi importanti che potrebbe spostare gli equilibri visti finora. La Ferrari approda nel Vecchio Continente messa assai bene anche se Sebastian, per la prima volta quest'anno, ha dovuto lasciare la leadership del Campionato al suo grande rivale Lewis Hamilton (70 a 66 punti) con cui ha anche la personalissima sfida di chi riuscirà per primo ad affiancare il mitico Juan Manuel Fangio a quota 5 titoli. I ragazzi di Maranello proprio a Baku si sono ripresi la vetta della classifica Costruttori (114 a 110) approfittando della foratura di Bottas che ha tolto alle Frecce una doppietta ormai certa.

Al di là della manciata di punti che conta assai poco quando mancano ancora 17 gare alla fine della corrida, la Rossa è l'unica che ha vinto due gare e Seb è riuscito a partire nelle ultime 3 occasioni sempre dalla pole, cosa fondamentale per cercare di gestire al meglio le strategie di gara. Certamente più rapida in prova, la SF71H ha dato l'impressione di avere un ritmo leggermente migliore anche in corsa, ma questo non è facile da stabilire poiché spesso i due team migliori hanno utilizzato strategie diverse. In Azerbaijan, per esempio, Seb aveva staccato di una decina di secondi Bottas, ma questo aveva impostato un passo per far durare le supersoft oltre 40 giri e poter poi effettuare uno stint finale con le ultrasoft e tempi da qualifica.

A Maranello possono anche contare su periodo poco entusiasmante di Lewis Hamilton che resta indubbiamente la punta dei tedeschi e non solo perché ora è in testa alla classifica. Nelle ultime tre gare (dopo l'incidente in prova a Melbourne) Bottas ha sempre corso meglio del britannico e avrebbe potuto vincere tutti e tre i gran premi. In Bahrain il finlandese di Stoccarda aveva la strategia giusta e solo la magia di Vettel di rinunciare alla scontata seconda sosta per arrivare in fondo con pneumatici improponibili gli ha tolto il trionfo (se lo avesse immaginato avrebbe attaccato prima il tedesco).

IL CAMPIONE APPANNATO

In Cina con l'undercut era andato in testa e ieri senza la foratura il gradino più alto del podio era suo. Lewis, sempre più indietro e sempre più opaco, anche a Baku a fatto un grosso errore (spiattellando le gomme) che gli ha mandato il tilt la strategia. Di questo è bene approfittarne anche se Vettel continua a non essere perfetto. A Shanghai non si è accostato per far passare quel Toro scatenato e un po' folle di Verstappen (sarebbe passato comunque) trasformando un certo quarto posto in un ottavo. Anche in Azerbaijan ha esagerato nell'attacco, la seconda piazza davanti a Hamilton gli avrebbe consentito di rafforzare la leadership in Campionato. Certo la F1 è fatta di coraggio e audacia, ma bisogna pensare anche ai punti (lo fa pure Hamilton). Seb, perfetto quando è in testa alla corsa e anche in qualifica, può ancora migliorare nei corpo a corpo.

