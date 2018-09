Ferrari, un post di Lapo anticipa l'ingaggio di Leclerc

Lapo Elkann stringe la mano idealmente a Charles Leclerc in Ferrari prima ancora che l'ingaggio del pilota monegasco sia realtà ufficiale, e poi “rettifica” il suo messaggio di benvenuto. A intervenire sulle voci di sostituzione di Raikkonen dal 2019 è Garage Italia, azienda fondata da Lapo Elkann che in un messaggio inizialmente postato su Facebook, e poi rimosso, si è congratulato con il il 20enne dell'Alfa Romeo cresciuto nel vivaio della Rossa per la carriera e per lo sbarco nel team del Cavallino. «Orgogliosi di aver creduto in te fin dall'esordio in f1 - si legge nel post rimosso - Orgogliosi di averti accompagnato in pista, curva dopo curva. Felici di vederti presto al volante della Rossa, Charles Leclerc». Poco dopo però Garage Italia ha rettificato il post scrivendo: «Speriamo che il sogno si avveri! Garage Italia ha sempre creduto in te».





