Vettel: «Piccolo errore ma dall'impatto enorme». Hamilton: «Sempre creduto nella vittoria». Kimi: «Seb? Le regole sono chiare»

«Più deluso che arrabbiato», ma la sostanza non cambia: zero punti dopo una gara «che avevamo in tasca». È amareggiato Sebastian Vettel: «le gomme da asciutto penso che andassero ancora bene e fossero ancora le migliori. Certo non erano fresche, ma ho commesso un errore piccolo, arrivando tardi in frenata. Ho bloccato il posteriore ma non son sono riuscito a rimettere la macchina in pista. Peccato perchè fino ad allora avevamo gestito al meglio, ho sbagliato io, non u errore grandissimo ma l'impatto sul risultato è stato enorme».



«Ho sempre creduto di poter vincere. Sapevo che partendo da quella posizione sarebbe stato molto difficile ma devi sempre crederci»: così Lewis Hamilton commenta la vittoria nel gran premio di Germania. Il pilota della Mercedes, partita dalla 14/a posizione è stato protagonista di una rimonta culminata nella vittoria approfittando dell' incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al giro 53. «Ho detto lunga preghiera prima della gara - ha aggiunto Hamilton - La macchina oggi era fantastica. Il mio sogno si è manifestato in pista oggi. Sono grato per il lavoro team».



«Vettel? Ci sono delle regole chiare interne alla squadra però in quel momento le spiegazioni che mi arrivavano dai box non erano limpide. Io avevo la velocità ed era un momento di gara in cui ero idealmente sulle due soste»: così Kimi Raikkonen al termine del gp di Germania chiuso al terzo posto alle spalle di Hamilton e Bottas. «Con la pioggia è cambiato tutto - ha aggiunto il finlandese - ha reso scivolosa la pista in diversi punti. Ho perso una posizione mentre stavo superando una Sauber doppiata che ha bloccato. Questo ha permesso a Bottas di passarmi. Sono deluso e non posso far altro che portare a casa questo terzo posto. Non so se la Ferrari fosse difficile da guidare sull'umido, io ho guidato la mia vettura e posso rispondere delle mie sensazioni. In passato è stato sempre difficile in questo tipo di condizioni, sono rimasto comunque sorpreso dell'aderenza su questa pista, ma quando vai troppo veloce con la pista in quelle condizioni c'è poco che puoi fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA